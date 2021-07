Maryse DRENO

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES



Allier performance énergétique et qualité du cadre de vie



Pôle Energies et Services de Bouygues Construction, Bouygues Energies & Services est un expert de la performance énergétique et des services.



Au quotidien, Bouygues Energies & Services invente, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des services sur-mesure qui permettent à ses clients de conjuguer maîtrise de leur consommation d’énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers.



Présent partout où l’aménagement des territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se transforment, Bouygues Energies & Services offre à ses clients et leurs usagers une vie

plus simple, confortable, économique et responsable. Bouygues Energies & Services mobilise pour ce faire l’expertise en performance énergétique et en prestations de services à forte valeur ajoutée de ses trois grands métiers :



• Les réseaux d’énergies et numériques

• Le génie électrique, climatique et mécanique

• Le Facility Management



Ainsi, Bouygues Energies & Services s’engage sur la durée et sur les résultats pour rendre :



• Les infrastructures fiables et respectueuses de l’environnement

• Les villes et villages mieux éclairés, communicants et sûrs

• Les bâtiments intelligents, confortables et intégrant une large gamme de services

• Les process industriels performants pour plus de compétitivité





