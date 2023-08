Maryvonne FOUDA

Gestionnaire des Ressources Humaines avec plusieurs années d’expériences, possède une connaissance pratique des besoins en Ressources Humaines d’une société. Capable d’intégrer des processus innovants de gestion du personnel pour atteindre des objectifs à court et à long terme.



Mes compétences :

Formation

Connaissance de la législation en vigueur au Camer

Mise en application de la législation du travail

Paie

Audit du climat social

Dialogue social et conformité juridique de l’entre

Administration du personnel

Mise en œuvre de la stratégie RH

Gestion prévisionnelle d’emploi et des compétences