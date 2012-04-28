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Massal TOURE

ABIDJAN

En résumé

TITULAIRE d'un BTS GESTION COMMERCIALE, MASSAL EST UNE JEUNE STYLISTE MODÉLISTE IVOIRIENNE AUTODIDACTE . BIEN QU'AYANT SUIVI AUCUNE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA MODE, ELLE EST INSCRITE PARMI LES STYLISTES LES PLUS RÉPUTÉS DE LA COTE D'IVOIRE..
DEPUIS 2007 ELLE EXERCE SON MÉTIER DE STYLISTE A TRAVERS UN SAVOIR FAIRE TRÈS POINTU DES LIGNES DES PLUS TENDANCES; UNE COLLECTION HAUTE SÉDUCTION, DES TENUES DE NUIT PLUS PRÉCISÉMENT LA LINGERIE FINE CROCHETÉE, LES MAILLOTS, PARÉO...POUR CONSTITUER UNE GARDE ROBE TOUT SIMPLEMENT INDISPENSABLE.

LE DIABÈTE EST AUJOURD'HUI EN COTE D'IVOIRE ET DANS LE MONDE UN VÉRITABLE PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE QUI TOUCHE DE PLUS EN PLUS D'ENFANTS ET ADOLESCENTS
AUJOURD'HUI MASSAL A TRAVERS SON ASSOCIATION ASFED ( ASSOCIATION POUR LA SANTÉ DE LA FEMME ET DE L'ENFANT DIABÉTIQUES MILITE POUR LE BIEN ETRE-MEDICAL DES ENFANTS ATTEINTS DU DIABÈTE ET CELUI DES FEMMES ENCEINTES, INSULINODÉPENDANTS A TRAVERS DES DONS D'INSULINES ET DES LECTEURS DE GLYCÉMIES COMME EN TÉMOIGNE LA BANQUE A INSULINE OUVERTE DEPUIS JUILLET 2013 A l’INSP ET A TRAVERS UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ENFANTS DIABÉTIQUES APPELÉES JOUNEE DE L’ENFANT DIABÉTIQUE QUI EST AUJOURD'HUI A SA 5eme ÉDITION AINSI QUE DIVERS CAMPAGNE DE DÉPISTAGE AUSSI BIEN A L’INTÉRIEUR DU PAYS QUE DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN
AUJOURD'HUI MASSAL PRÉPARE LA 1ere COLONIE DE VACANCE POUR ENFANTS DIABÉTIQUE DU 19 AU 29 AOUT 2016 A SASSANDRA
www.facebook.com/association pour la sante de la femme et de l'enfant diabetiques
www.facebook.com/massal lingerie
www.facebook.com/ong asfed
massalcollection@yahoo.fr

Mes compétences :
Humanitaire
Nature
Santé
Serviable
Mode

Entreprises

  • ASS pour la SANTE DE LA FEMME ET DE L'ENFANT DIABETIQUE - PRESIDENTE

    2011 - maintenant Ayant constaté des difficultés liées a la maladie du diabète dans notre pays surtout au niveau des femmes enceintes; j'ai entrepris une campagne de sensibilisation auprès de certaines patientes et avec l'accord de certains médecins procéder a la création d'une association dénommé: A S F E D( Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique)ceux ci en vu de l'amélioration des soins et d'une meilleure prise en charge des femmes et des enfants diabétiques.
    Deux campagnes de sensibilisations dans l'année et remise de dons, 1ere colonie de vacance pour enfants diabétiques du 19 au 29 Aout 2016 a Sassandra
    Journée de l'enfant diabétique le 28 Avril 2012

  • Association des createurs de la lingerie en Cote d'Ivoire - PRESIDENTE

    2009 - maintenant j'ai pu rassemblé tous les créateurs de la lingeries en Cote D'Ivoire pour la promotion du secteur et aussi nous avons pu participer a un grand festival de mode dénommé AFRIKFASHION SHOW EN mai 2010 et nous envisageons participer aux grands salons internationaux de mode a travers le monde pour mieux promouvoir la lingerie Africaine.

  • Massal collection - Styliste-modeliste directrice generale

    2007 - maintenant ma société fabrique et vend de la lingerie féminine, des maillots de bain, des vêtements décontractés et accessoires fait a la main, elle et j'occupe le pote de DG nous avons pour ambition de faire connaitre notre savoir faire en AFRIQUE et partout dans le monde et tisser des relations d'affaire avec tous les opérateurs concernés par le secteur de la mode. Nous recherchons des distributeurs et des représentants

Formations

Pas de formation renseignée

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