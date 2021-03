Massal TOURE

TITULAIRE d'un BTS GESTION COMMERCIALE, MASSAL EST UNE JEUNE STYLISTE MODÉLISTE IVOIRIENNE AUTODIDACTE . BIEN QU'AYANT SUIVI AUCUNE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA MODE, ELLE EST INSCRITE PARMI LES STYLISTES LES PLUS RÉPUTÉS DE LA COTE D'IVOIRE..

DEPUIS 2007 ELLE EXERCE SON MÉTIER DE STYLISTE A TRAVERS UN SAVOIR FAIRE TRÈS POINTU DES LIGNES DES PLUS TENDANCES; UNE COLLECTION HAUTE SÉDUCTION, DES TENUES DE NUIT PLUS PRÉCISÉMENT LA LINGERIE FINE CROCHETÉE, LES MAILLOTS, PARÉO...POUR CONSTITUER UNE GARDE ROBE TOUT SIMPLEMENT INDISPENSABLE.



LE DIABÈTE EST AUJOURD'HUI EN COTE D'IVOIRE ET DANS LE MONDE UN VÉRITABLE PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE QUI TOUCHE DE PLUS EN PLUS D'ENFANTS ET ADOLESCENTS

AUJOURD'HUI MASSAL A TRAVERS SON ASSOCIATION ASFED ( ASSOCIATION POUR LA SANTÉ DE LA FEMME ET DE L'ENFANT DIABÉTIQUES MILITE POUR LE BIEN ETRE-MEDICAL DES ENFANTS ATTEINTS DU DIABÈTE ET CELUI DES FEMMES ENCEINTES, INSULINODÉPENDANTS A TRAVERS DES DONS D'INSULINES ET DES LECTEURS DE GLYCÉMIES COMME EN TÉMOIGNE LA BANQUE A INSULINE OUVERTE DEPUIS JUILLET 2013 A l’INSP ET A TRAVERS UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ENFANTS DIABÉTIQUES APPELÉES JOUNEE DE L’ENFANT DIABÉTIQUE QUI EST AUJOURD'HUI A SA 5eme ÉDITION AINSI QUE DIVERS CAMPAGNE DE DÉPISTAGE AUSSI BIEN A L’INTÉRIEUR DU PAYS QUE DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN

AUJOURD'HUI MASSAL PRÉPARE LA 1ere COLONIE DE VACANCE POUR ENFANTS DIABÉTIQUE DU 19 AU 29 AOUT 2016 A SASSANDRA

www.facebook.com/association pour la sante de la femme et de l'enfant diabetiques

www.facebook.com/massal lingerie

www.facebook.com/ong asfed

massalcollection@yahoo.fr



Mes compétences :

Humanitaire

Nature

Santé

Serviable

Mode