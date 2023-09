Massamba SOW

J'ai reçu une formation générale dans le domaine de la technologie et plus précisémment spécialisé dans les domaines de l'électrotechnique. J'ai continué mon parcours en m'intérressant à l'électronique et aux télécommunications.

Ayant décroché mes diplômes dans ces différents secteurs; J'ai choisi le métier d'ingénieur des travaux en télécommunications.

Je m'intérresse particulièrement aux réseaux informatiques et aux transmissions sans-fil.



A reçu une formation MBA et Maitrise en gestions des organisations (co-diplômation Institut Africain de Management et l'Université du Québec au Chicoutimi).





Mes compétences :

Gestion de projet

Télécommunications

Réseaux

Informatique

Logic