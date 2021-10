Matei ALINA

Une grande expérience dans le domaine de la finance et de la gestion de PME. Une bonne connaissance des procédures d'implémentation des Fonds Européens pour des projets des plus de 100.000 euros. Une agilité de vendre des produits dans des domaines financiers, IT's et des energies renouvlables. Expérience de formation pour les entreprises.



Mes compétences :

Union européenne

SAP Finance

Analyse financière

Négociation de contrat

Audit financier

Energies renouvelables

Gestion de projet