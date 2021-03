Mathevon DAMIEN

Bac +5 en Informatique avec un mastère en informatique générale à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne en 2003, je me suis rapidement orienté vers la gestion de projets en 2004 au Centre de recherche Henri Tudor à Luxembourg.

Intervenant d’abord en tant qu’ingénieur IT, je passe naturellement à la conduite de projets pour l’Agence Spatiale Européenne et pour la Commission Européenne dans le cadre de projets IT.

En 2009, après 5 années d’expérience en gestion de projets, je suis engagé chez Bull Luxembourg en tant que « deployment coordinator » sur le projet « IT Service Management TAXUD » (management des services IT pour le compte de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission Européenne). J’officie en tant que chef de projets pour intégrer, tester et déployer en production des applications IT complexes et sensibles, avec coordination des équipes sous-traitantes et des équipes de chaque état membre. Je mets en pratique ce que m'ont apporté mes formations PMP (PMI), ITIL et ma certification Prince2 'Practioner'.



Aujourd’hui, je suis à la recherche de nouvelles opportunités à Paris ou en région parisienne en gestion de projets IT.





Mes compétences :

Chef de Projets

Gestion de projets

IT Consultant

ITIL

MOA

PMBOK

PMI

PMI PMBOK

PMO

PMP

PRINCE2