Ingénieur d'études confirmé, mes expériences se sont principalement déroulées dans des sociétés de service sur des projets au forfait.



J'ai plutôt un profil technique, et mon domaine de compétences se situe dans les "bonnes vieilles technos" : Mainframe (cobol, JCL, ...) ainsi que le C et le Shell.



Coté fonctionnel, j'ai principalement travaillé sur des sujets de facturation / post-facturation télécom.