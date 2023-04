Mathias DUMONT

Étudiant en première année du GBBA de l'ESSEC, je suis à la recherche d'un stage de trois mois dans les domaines du marketing et du commerce. Bien que je n'aie pas d'expérience professionnelle, j'ai acquis des compétences associatives en tant que membre du pôle événement de l'association ESSEC ULTRA et en organisant des collectes de fonds pour une école en Haïti ainsi que pour le bal de promotion de mon lycée. Motivé et organisé, je suis prêt à m'investir pleinement pour apprendre et contribuer à une équipe dynamique et passionnée.