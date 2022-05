Pauline BLAZQUEZ

Diplômée de l'INP-ENSAT en 2014, mon objectif est de travailler en développement ou valorisation produits dans une grande entreprise du secteur cosmétique.



Après avoir passé deux ans à étudier les biotechnologies en IUT et réalisé un stage en tant qu'assistant ingénieur R&D à l'Université de Cape Town, j'ai acquis un niveau de technicienne qualifiée.



Mon désir d'occuper un poste à responsabilités m'a poussé à continuer mes études afin de viser un niveau ingénieur. C'est pourquoi j'ai intégré l'INP-ENSAT en 2011.



J'ai réalisé mon cursus d'ingénieur par la voie de l'apprentissage en tant que chef produit développement junior chez Lallemand, en biotechnologies. Cette formation m'a apportée des compétences techniques et scientiques ainsi que managériales. Le cursus en apprentissage m'a appris à être rigoureuse, organisée, autonome et efficace dans mes différents travaux.



Mes passions dans les vies sont les challenges, les voyages, la découverte des cultures et la danse tribale.







Mes compétences :

Lancement de produits

Gestion de projet

Développement produit