Maxime FORGEOIS

Après un diplôme d'ingénieur obtenu à l'INP-ENSAT, j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine du sport en intégrant le Mastère Spécialisé de Toulouse Business School Gestion des Institutions et des Activités Sportives. Une année passée en alternance avec le Fenix Toulouse Handball m'a permis d'acquérir de l'expérience en tant qu'assistant marketing communication et événementiel dans un club professionnel, avec la mise en place d'une opération marketing ou encore la gestion de la boutique du club. Désormais, je souhaite relever de nouveaux challenges dans ce secteur d'activité qui me passionne.



Mes compétences :

IAA

Production

Qualité

Management de projet

Marketing

Événementiel sportif

Retail marketing

Réseaux sociaux