Mathias GELINEAU

Originaire de Lyon, diplômé en 2010 de l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE), école généraliste dans tous les champs de l'aménagement et du développement durable des territoires (bâtiments, travaux publics, transports, environnement, urbanisme, politique de la ville, gestion des risques), j'ai fait ma dernière année d'études au Royaume-Uni (Manchester) pour un MSc. d'ingénierie des structures.



J'ai passé 4 ans à l'UP Est (EDF) en tant qu'ingénieur génie civil maîtrise d'ouvrage (MOA) pour la maintenance du parc hydraulique EDF (barrages, canaux, digues, écluses, centrales) du quart Nord-Est de la France (Rhin, Ain, Jura, Bourgogne, Ardennes...), puis 6 ans de chargé d'affaires génie civil au Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) d'EDF, pour le pilotage d'études et travaux sur les ouvrages de la plaque Alpes, en particulier sur le Drac et l'Isère.



Je suis à présent à la DP2D (EDF) pour contribuer aux études et travaux de génie civil de déconstruction des sites nucléaires à l'arrêt.



Mes compétences :

Déconstruction

Nucléaire

Hydraulique

Ingénieur

Bâtiment

Génie civil