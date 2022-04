A l'heure actuelle, je suis en poste de Technicien Telecom mais je recherche un poste de Technicien. Possédant des compétences en Telecom, énergétique et électrotechnique; c'est pourquoi je suis ouvert a tous types de postes.



Je suis rigoureux, déterminé, motivé, franc, calme et possède une bonne capacité d'adaptation.

Du point de vue géographique, je suis mobile sur la france et également à l'étranger.



Mes compétences :

Electricité