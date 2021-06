QUI SUIS-JE ?

Ecrivain - Scénariste - Auteur Compositeur Interprète - Producteur - 40 ans d'expérience dans les domaines du livre - de l'audio - du cinéma. Réalisateur Audio/directeur artistique/ producteur de divers artistes

Après un parcours artistique à travers le show business, les médias durant plus de trente ans… Mes voyages autour du monde, mon intérêt pour l'archéologie, l'histoire des civilisations... Le constat de la souffrance d'un grand nombre de mes contemporains a fait de moi un observateur attentif de la société, puis un écrivain.

En 2009 j’ai fondé les Editions Art-Access. J’ai publié une vingtaine d’ouvrages, mais n’ayant pas la puissance de feu des grandes maisons, j’ai fermé la boutique. J’ai donc repris mon bâton de pèlerin pour faire éditer mes propres ouvrages. Concernant la chanson, un sentiment d’inachevé et l’intérêt de nombreux internautes pour mes productions j'ai produit un nouvel album en septembre 2015. Lorsque j’étais en contrat avec des producteurs, je n’étais pas libre artistiquement. Les titres que j’enregistrais m’étaient souvent imposés. C’e sont donc des chansons inédites composées entre 1972 et 1985, que je produis en ce moment. Parmi les idées qui me sont chères il y a celles de « REVOLUTION DU BONHEUR » Quelle Société pour demain ? Où s'en va la civilisation Occidentale ? Changement d'Ere et d'air? Nous ne pourrons plus vivre comme nous avons vécus? Alors sans doute devons nous commencer à "Vivre aujourd'hui comme tout le monde vivra demain?" (Mathias Ollivier)

Pour lire les IVème de Couvertures de mes publications ou écouter des chansons, rendez-vous sur :

http://www.mathiasollivier.fr

http://www.youtube.com/user/MathiasAudio

http://artaccess.wordpress.com/

Merci pour votre intérêt / Mathias.



Mes compétences :

Écrivain

Scénariste

Théâtre

Audiovisuel

Conception multimédia

Editeur