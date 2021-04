Mathieu Auriol, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute. Membre de la Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie, jai fait mes études à Paris où je me suis spécialisé en psychopathologie et en psychologie clinique à lUniversité Paris 10. Dorigine parisienne, je vis désormais à Nice où je travaille depuis plusieurs années.



Jexerce actuellement en libéral à mon cabinet où je reçois en individuel (enfants, adolescents et adultes) ou en couple. Ma pratique est basée sur des entretiens en face à face, à travers une approche d'orientation humaniste. Ma formation universitaire psychanalytique est un socle solide me permettant d'avoir différents outils lors du travail thérapeutique. Jutilise très régulièrement lanalyse existentielle et la logothérapie dans laccompagnement que je propose à mes patients et trouve cette approche particulièrement bienveillante et pertinente dans bien des situations et problématiques. Formé à la méditation de pleine conscience ou Mindfulness, c'est également une pratique que j'utilise dans mes thérapies.



Jai travaillé en psychiatrie adulte puis en infanto-juvénile lorsque jétais à Paris et travaille désormais en gériatrie dans un EHPAD à Nice à côté de mon activité libérale. Jenseigne également dans un institut privé pour des futurs art-thérapeutes.



Etant bilingue, je fais également des thérapies en anglais pour les anglophones.



Pour me contacter :



Tél : 07 66 18 13 92

Mail : contact@psychologue-nice-auriol.com

www.psychologue-nice-auriol.com



Mes compétences :

Thérapie de groupe

Psychopathologie

Thérapie individuelle

Psychiatrie

Psychologie clinique

Psychothérapie

Psychologie