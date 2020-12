Étant ingénieur en développement C++ dans le monde de la FAO depuis maintenant plus de 5 ans, je suis à la recherche de nouveaux défis.

Je suis actuellement en recherche active pour un poste de développeur C++.



Mes compétences :

Programmation Orienté Objet C++

STL

Optimisation des temps de calcul

Robustesse numérique

Mathématiques et Géométrie algorithmique





Outil:

Visual Studio

outil de profiling : VTune

méthodes agiles : SCRUM

Jira/Confluence