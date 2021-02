Mathieu BOULANGER

En tant qu'ingénieur en agriculture et agroalimentaire, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises agroalimentaires en France. J'ai aussi eu la chance de passer deux ans aux Philippines en tant que volontaire sur un projet de développement rural et d'éducation pour les plus pauvres.



Depuis septembre 2014, j'ai rejoint la Congrégation du Saint Esprit (Spiritains), et c'est pourquoi j'ai repris un parcours d'études, avec un master "Solidarités et Action Internationale" centré sur l'humanitaire et le développement, puis une formation en théologie des religions et du dialogue inter-religieux. L'objectif est d'avoir les meilleurs outils pour travailler au dialogue avec les autres cultures et religions, la construction de la paix, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations auprès de qui je suis envoyé en mission.



Après 15 mois de mission au Pakistan, je suis désormais basé à Paris pour quelques années.



Que je sois amené à travailler dans des ONG, des associations ou des "social business", je cherche avant tout à faire de mon mieux pour travailler à un monde de Paix et de Justice pour tous.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projet

Marketing

Agriculture

ONG