Mathieu CARRE

Passionné d'informatique, je travaille actuellement comme Assistant Technique pour l'entreprise Novadys (éditeur de logiciels et fournisseur de solutions IT), au sein du groupe JVS.



Je suis également une formation en alternance comme Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique au CESI de Reims.



Diplômé en journalisme, j'ai exercé auparavant pendant plusieurs années ce métier en presse écrite en tant que pigiste (indépendant payé à l'article).



Durant ces années, le besoin de trouver une activité professionnelle stable et mon intérêt pour l'informatique m'ont amené à travailler en parallèle au collège Paul Fort de Reims, où j'ai été en charge de la gestion de leur parc de 120 postes.



C'est cette expérience professionnelle qui m'a décidé à me tourner vers l'informatique pour en faire désormais mon activité principale, tout en continuant mettant à profit mes compétences acquises durant mon activité de journaliste (curiosité, esprit de synthèse, didactique et pédagogique).