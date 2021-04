Mathieu CHOQUART

Diplômé dExpertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, j'assure le suivi complet d'un portefeuille de clients à la fois en expertise et audit et supervise et encadre une équipe au sein de mon cabinet.

J'ai également pu assurer une mission sociale et patrimoniale.

Anciennement Responsable Administratif Financier / RH, j'ai pu améliorer mes compétences techniques et managériales, mais également prendre conscience des préoccupations des dirigeants d'entreprises, ce qui m'apporte aujourd'hui une efficience en terme de conseils aux clients.

Je suis également diplômé de lÉcole Supérieure de Commerce de Toulouse en spécialité Contrôle de Gestion, et également titulaire du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (Anciennement DESCF : Diplôme dÉtudes Supérieures Comptables et Financières).



Mes différents stages et jobs dété au sein de PME mont permis davoir une vision globale de lentreprise et de comprendre plus précisément le fonctionnement de chaque service et des difficultés qui leur sont propres (Secrétariat, Logistique, Marketing, Finance).

Mon stage de fin d'études au sein d'Airbus m'a permis de développer mes compétences en contrôle de gestion et m'a permis de me familiariser avec l'organisation des grandes entreprises. Au cours de ces diverses expériences, mon sérieux, ma rigueur et mon autonomie ont été appréciés.



Passionné daviation, je suis titulaire dun brevet de pilote privé (PPL) ainsi que dune qualification vol de nuit. Aimant découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures, jai eu loccasion de voyager dans de nombreux pays.



Possédant le permis B ainsi quune voiture personnelle, je suis extrêmement mobile.



Langues pratiquées:

-Anglais: Courant (915 au TOEIC et Stage aux USA)

-Espagnol: Bon niveau



Compétences Informatiques :

-SAP

-Sage 100

-EBP

- Loop

- ComptabilitéExpert et PaieExpert (ACD Groupe)

- CADOR

-Microsoft Office

-Photoshop/Illustrator/Dreamweaver

-Windows/OS X/Internet/Email