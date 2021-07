Mathieu COLPIN

Entamer une formation en alternance pour devenir Data-Analyste est un projet que je mûris depuis quelques temps. Je souhaite à la fois travailler et continuer dapprendre pour une évolution de carrière qui soit intéressante, cest-à-dire intellectuellement stimulante et épanouissante tant par les réalisations pratiques que lutilité que je peux procurer.



Que pourrais-je apporter ?

Jai fait preuve dans mes différentes expériences de capacités dadaptations et de créativité. Jai été une force de propositions concrètes et novatrices pour aider les groupes dans lesquels je me suis investi. Ma curiosité tout terrain et mon sens de lhumour mont permis de nouer des relations fortes. Je souhaite que ma recherche constante damélioration et de pertinence alliée à mes points forts fera de moi un contributeur apprécié de tous mes futurs groupes de travail.



Je viens de terminer un cursus de Sciences Politiques et suis actuellement investi dans un organisme qui développe des projets transversaux dans une perspective déconomie systémique. Cette expérience dapprentissage et de gestion de projets innovants me fait découvrir limportance dune connaissance exacte du monde et de lanalyse dans la prise de décision.

Après analyse, jy trouve lessence de ma motivation. Je suis fasciné par le fonctionnement du monde, et du détail de la mécanique complexe qui forge nos sociétés, trouve son paroxysme quand celles-ci rencontrent laléa et font lexpérience du risque. Jai trouvé cela en sciences politiques. Loin de sopposer à mon cursus initial et à ses orientations, cette formation en alternance me permettrait de capitaliser dessus. La perspective du politologue et du data analyste sont complémentaires. Je veux pouvoir à moyen-terme aider à agir correctement dans un contexte complexe et incertain.

Cest un métier qui me permettrait de développer une partie plus grande de ma personnalité. En effet, jai un fort esprit analytique et jaime faire des liens entre les faits, déblayer les dynamiques sous-jacentes, pour mieux voir la réalité (et mémerveiller du monde dans lequel je vis). Jaime les travaux pratiques qui soient à la fois concrets et mentalement exigeants. De plus, jai plusieurs de mes amis qui travaillent déjà dans lanalyse de donnée, mes échanges avec eux ont étaient très enthousiasmants. Lévolution technique rapide des data sciences et de la place de celles-ci dans le monde garantissent une vie dapprentissage et de défis.

Je crois que limportance sans cesse accrue des données et surtout dune exploitation et dun usage efficace de celles-ci sont déjà un enjeux stratégique majeur pour une bonne gouvernance. Je pourrais alors revenir (à moyen-terme) sur mon secteur dorigine pour faire un apport nourri par lexpérience passée. Cest pour cela que je suis prêt à débuter ma vie professionnelle dans un secteur différent du monde politique et de ladministration. Pour pouvoir apprendre et construire