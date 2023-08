Mathieu COMBES

Piscines Ibiza n’a de cesse de se développer en maintenant des niveaux d’innovation et de technologie toujours plus hauts, afin d’intégrer sur le marché des piscines monocoques polyester de qualité répondant à vos besoins.

En 2006 mon père mis en place un procédé, encore à ce jour, unique au monde.

À cet instant précis, le Groupe Ibiza tend à révolutionner le monde de la fabrication de piscines. Ayant à cœur d’employer des méthodes toujours plus audacieuses, c’est sur la base de processus identiques aux chaînes de productions automobiles.

Depuis, les Piscines Ibiza sont les seuls bassins au monde à être réalisés de A à Z en projection simultanée, quand l’ensemble du secteur travaille « au contact », procédé traditionnel d’application.

En capitalisant sur un process issu de la technologie marine mis au point avec rigueur et soin, le Groupe Ibiza n’a eu de cesse d’améliorer la qualité de ses produits.

Aujourd'hui à la tête du groupe j'essai de donner un nouvel élan aux Piscines Ibiza tout en préservant l’esprit de l’entreprise et le savoir-faire familial.



Mes compétences :

Relationnel