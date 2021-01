Mathieu DELALANDE

Passionné par lEntreprise, ma mission est daccompagner les dirigeants dans lidentification et lappréhension de leurs enjeux de développement et de performance. Dans ce monde qui bouge, je crois sincèrement que lhumain est capable dinnover pour créer de la valeur tout en améliorant son impact sur la société et lenvironnement. #CSR #ClimateChange #ProblemSolver



Doté dune vision à 360°, de la petite à la grande entreprise, j'ai développé une forte capacité d'adaptation et d'analyse. Jaccorde de limportance au travail en équipe et à loptimisme en toutes circonstances. #Conseil



Sportif, adepte de trail et de triathlon, j'aime me dire que tout est possible, qu'il suffit de s'en donner les moyens !



Talent tags : #Leadership #Ouvert #Enthousiaste #Innovant #Critique