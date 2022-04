Julie LE LÉANNEC

Au sein de REGIONAL PARTNER, je suis responsable de la stratégie web de Regional Partner ainsi que la gestion des sites de l’entreprise.

A ce titre je suis en charge de leur référencement naturel et payant, de leur analyse constante et de la communication digitale.

Je suis également en charge du pilotage et du suivi des missions webmarketing dédiées sur les sites internet des partenaires (Régions, Départements, Métropoles, Agence de Développement Economique,...). Dans le cadre de celles-ci, j'interviens sur le volet stratégique et technique de la création d'un site internet dédié aux entreprises, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’accompagnement des agences web dans le cadre de la création de sites, et l’élaboration, la mise en place et le suivi des campagnes de référencement des sites internet (référencement naturel (SEO) et payant (SEA)).



Regional Partner est une agence de marketing spécialisée dans le marketing territorial et le marketing B to B.

Son activité exclusive est la promotion des territoires, la prospection, la détection et la qualification de projets d'implantation d'entreprises pour le compte d'organismes de développement économique locaux, départementaux ou régionaux en France et à l'international.

Son savoir-faire réside dans sa capacité à concevoir et mettre en œuvre des actions opérationnelles multicanal (marketing direct et marketing digital) auprès de dirigeants d'entreprises afin d'identifier leurs projets d'investissements et de les mettre en contact avec les partenaires de son réseau.



Regional Partner est certifié Google Partner depuis 2013.



Je suis certifiée Google AdWords depuis 2012 et Google Analytics depuis 2016





www.pole-implantation.org

www.pole-implantation-tourisme.org

www.regional-partner.com



Mes compétences :

Wordpress

Google analytics

Office

Google adwords

Community management

Web-marketing

SEA

Certifiée GOOGLE PARTNER

JOOMLA

Marketing

SEO

Moteurs de recherche web

Marketing direct

Prospection d'entreprises