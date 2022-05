Quentin CLÉMENT

Pour acquérir plus de trafic, réaliser des ventes ou obtenir de nouveaux clients, vous vous demandez comment référencer votre site dans les moteurs de recherches et dans Google plus particulièrement ?



Avant d’être premier sur un mot clé ou d'apparaître en première page de Google une étude approfondie pour bâtir votre stratégie et primordiale.



Avant de vous lancer, posez-vous ces questions :



- Quels sont vos objectifs ? Le SEO c’est bien, le ROI c’est encore mieux !

- Connaissez-vous les requêtes des internautes et éventuels prospects ?

- Maitrisez-vous les aspects techniques du SEO pour améliorer en profondeur votre site et ses performances ?

- Vocal Search, Accelerated Mobile Pages, Featured Snippets, ca vous parle ?



Vous avez un projet ? Notre agence de référencement naturel basé à Lille, Paris et Annecy vous aide à analyser et à détecter les opportunités SEO à mettre en place sur votre site. Venez m’en parler !



Mes compétences :

Espagnol

Réseaux sociaux

Anglais

Marketing internet

Relations publiques

Mobile

Marketing

Content manager

Marketing sportif

Chef de projet web

Google Analytics

Médias sociaux

Search

Wordpress

Content Management System

Social media

Conseil

Adobe InDesign CS5

HTML

Google Adwords

Sage ERP X3

SEO

Talend

Magento