Mathieu DESTRADE

COMPETENCES GRAPHIQUES

- Analyse du besoin du client et traduction du concept et du script en une première représentation visuelle.

- Réalisation d'éléments graphiques de composition (dessins, illustrations) à l'aide d'outils graphiques

informatiques.

- Sélection et recherche des images et réalisation du traitement (colorimétrie, retouches photos, cadrage,

détourage, conception de l'effet visuel).

- Supervision sur plateau de tournage intérieur ou extérieur pour les effets speciaux.

- Mise en page (intégration du texte, images, corrections) selon les règles typographiques et la charte graphique.

- Animer les éléments d'une image (restitution des mouvements image par image, définition des trajectoires).

- Domaine d'illustration (dessin, dessin animé, film publicitaire, livre, logotype, plaquette publicitaire, dépliant).

- Maitrise des logiciels en images fixes (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) et d'images animées dédiés a

l'audiovisuel (Flame, Flare, Flint, Smoke, puis enfin Adobe After-Effect).

- Création de concepts visuels et écrits, intégration d'effets visuels, élaboration de dessins.



COMPETENCES ANNEXES

- Contact relationnel (écoute, conseil, négociation).

- Pédagogie.

- Supervision d'une équipe.

- Sens de l'organisation et des responsabilités.

- Dynamisme, prise d'initiative, anticipation, autonome, esprit d'équipe.



Mes compétences :

Adobe Photoshop