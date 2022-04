Cyril DESTRADE

Concepteur d'images, illustrateur et graphiste.



After working 7 years for various

companies, notably Publicis Design

(now renamed Carré Noir) in Paris

and Institutionnel Design in Madrid.

Cyril became an external consultant in 2001

in London. Back in Paris in 2003, he has worked

independently collaborating with numerous agencies.



. Branding design

. Brochure, leaflet design

. Poster conception

. Web site design

. Illustrations



Clients, Hermės, Miller Harris, Haviland, Gien, Dammann Frères, Eretic.



