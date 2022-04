Dominique REBILLARD

Paysagiste Urbaniste, j'ai créée mon agence en 2001, après avoir travaillé en agence à Paris et en libéral dans différentes régions. Mon activité a été jusqu'à aujourd'hui essentiellement tournée vers les marchés publics en aménagement urbain, paysager et routier, associée, quand nécessaire, avec des BET VRD. Nous étions 3 jusqu'en 2008, aujourd'hui je travaille seule ou en partenariat. Souhaitant diversifier mon activité, j'ai décidé de transmettre mes compétences en m'engageant partiellement pour de la formation à différents niveaux et en développant le conseil en aménagement urbain et paysager auprès de différents partenaires. Allant toujours de l'avant, je prospecte en permanence dans ce domaine de compétences afin de développer des partenariats intéressants.



Mes compétences :

VectorWorks

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Acrobat