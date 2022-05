Mathieu FILLAUDEAU

En lien avec la communauté scientifique, les projets LMJ, Airix, ITER demandent une maîtrise des process de développement en s'appuyant sur le savoir faire et le potentiel de réalisation disponible ou à deverminer chez nos sous et co-traitant.

Je réalise l'analyse de cahier des charges mécaniques et suis force de proposition sur des conceptions répondant aux besoins clients. Objectif: la fonction à coût maîtrisé . La qualité et la complexité des pièces, le montage d'ensemble complexe, la mise au point fine par le réglage et la mesure font partis integrante de ma mission.

Depuis 5 ans j'évolue au sein de Thales dans la BL Large instruments for Science.



Mes compétences :

mécaniques de précision

construction mécanique

moule d'injection plastique

plasturgie

enceinte à vide

gestion de projet

CAO (pro-E, Catia V5, Solidworks)

Intégration Mecatronique (montage, réglage, qualif