Mathieu GEMARD

Ingénieur Développement Senior



De formation scientifique dans le domaine de la physique des particules, je me suis reconverti dans le développement d'application. Actuellement, les sujets qui me passionnent le plus sont le Big Data et l'IA.



Languages: Java, Scala, Python, Javascript, TypeScript, C/C++, awk/sed, SAS.



Backend: Spring Boot, Java EE (Hibernate, Spring, JSF), Node.js.



Web / Mobile: Angular, React, Android, Bootstrap, jQuery.



Base de données: PostgreSQL, MySQL, redis.



Big Data: Spark, Hadoop.



Cloud: AWS, Google, Terraform, Vault.



DevOps: Docker, docker-compose, Kubernetes, Airflow, Gitlab CI/CD , Jenkins.



Data Viz: Power BI.



Systèmes d'exploitation: Windows, Linux.