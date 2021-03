Mathieu GENDRE

Docteur-Ingénieur en Matériaux et Procédés Céramiques, mes domaines de compétence sont :



Synthèse et élaboration de matériaux :



- Type de poudre : oxydes, non-oxydes, métaux

- Méthode de synthèse : voie liquide, voie sèche, réactions à haute température

- Mise en forme : frittage (Spark Plasma Sintering, Hot-Pressing), pressage, coulage (en bande, coagulation)



Techniques de caractérisation :



- Caractérisation physico-chimique : diffraction des rayons X (DRX), diffraction des électrons en sélection d’aire (SAED), analyse élémentaire (CNO), dosage par ICP-AES, surface spécifique (BET), granulométrie laser



- Imagerie : microscopie électronique en transmission : préparation d’échantillons et observation (MET), microscopie électronique à balayage (MEB), microscopie à force atomique (AFM)



- Analyses thermiques : thermogravimétrie (TG), analyse thermique différentielle (ATD), dilatométrie



- Propriétés (thermo)mécaniques : fluage en compression à haute température, flexion 4 points, mesures de constantes élastiques par méthode ultrasonore, macroindentation, nanoindentation



Modélisation numérique :



- Simulation de couplages électro-thermo-mécaniques à l’aide du logiciel Comsol Multiphysics®



Mes compétences :

Synthèse et traitement de poudres

Mise en forme

Traitement thermique

Simulation numérique

Caractérisation des matériaux

Management de projet

matériaux

chimie

enseignement

gestion

modélisation