Mathieu GIGOU

J'interviens dans le financement d'entreprises au delà de 30 M€ de chiffre d'affaires sur l'Ile de France Sud avec une spécialisation en agro-alimentaire pour le compte de HSBC (croissance externe, LBO, OBO, financement court terme, moyen terme...) et je propose notamment des solutions à l'international, la mise en place de solutions RSE pour optimiser l'organisation et la rentabilité des entreprises, la mise en place de couverture de taux et la gestion des flux.



Dans un horizon moyen terme, je souhaite évoluer vers des fonctions dans le capital investissement.



Mes compétences :

Vente

Reprise d'entreprise

Finance