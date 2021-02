Responsable technique pôle contrôle d'accès. Installation et maintenance de systèmes d'accès par badge de proximité en résidentiel et tertiaire, installation et maintenance des systèmes de vidéo-protection.

http://www.mathieu-goncalves.com



Mes compétences :

Informatique

Maintenance

Maintenance industrielle

Microsoft Active Directory

Moto

Rugby

BTP

Gestion de projet

Management

AutoCAD

Construction

Bâtiment

Contrôle d'acces