Devenu addict du Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 2010.



Le Conseil Indépendant est un véritable engagement et philosophie, c'est pour cela que j'ai choisi de transmettre mon savoir-faire et savoir-être aux étudiants en qualité d'intervenant sur différentes étapes de ce beau métier.



Plus d'informations sur ferless-conseil.com