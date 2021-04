Mathieu LEBE

Cadre dynamique et expérimenté en gestion de projets et assistance à la maîtrise d'oeuvre/ouvrage.

J'exerce depuis dix ans dans le domaine du gaz naturel et dans celui de la Gestion Electronique de Documents. J'ai pu y développer de nombreuses compétences techniques me permettant d'être à l'aise face à différents interlocuteurs.

Ouvert et chaleureux, ma rigueur et mon sens de l'organisation seront des atouts non négligeables pour atteindre vos objectifs. J'ai fait mes preuves dans la gestion d'équipes pluridisciplinaires grâce à mes capacités d'analyse, d'écoute et de leadership.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Documentum