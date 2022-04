Alexandre FAGRET

Mon profil s'oriente autour de deux axes majeurs, le facteur humain et la technicité.



J'ai travaillé principalement pour deux secteurs d'activité : l'industrie et le conseil.

Tout d'abord adjoint de directeur d'usine puis en charge d'un projet de sous traitance j'ai pu développer mon sens de l'analyse pour optimiser la supply chain.

Par la suite, en tant qu'ingénieur en technologie de l'information, j'ai orienté mon choix de mission vers le même objectif, le management de projet ou d'équipe. Ma rigueur et mon adaptabilité m'ont permis d'encadrer des équipes, d'être nommé responsable qualité et de devenir back up de chargé de mission. J'ai également participé à la relation client.

Pendant 3 ans j'ai occupé la fonction de consultant en recrutement multi division chez Page Personnel qui m'a formé à ce métier et me permet désormais de l'adapter à ma façon de penser la relation client.



Aujourd'hui j'apporte des solutions sur mesure à mes clients en tant qu'indépendant et une offre plus globale par le réseau de mes partenaires Régions RH.



Mes compétences :

Approvisionnement

Photographie

SSII

Industrie

Production

Kanban

Six Sigma

SAP

Microsoft Project

Microsoft Office

Mac OS X

Lean Manufacturing

Enterprise Resource Planning

CGI Web Development

Création d'entreprise

Négociation commerciale

Recrutement

Développement commercial