Mathieu LETOMBE

Depuis 20 ans je développe mon expertise en vision par ordinateur, traitement d'images, de nuages de points, reconnaissance des formes, deep learning, photogrammétrie, OCR. Je me positionne comme un trait d'union entre la recherche et le monde de l'open-source d'une part et l'entreprise d'autre part.



Mes compétences :

Points clés

GPGPU

Programmation dynamique

Chaînes de markov

Réseaux de neurones

Traitement d'image

Intelligence artificielle

Opencv

Reconstruction 3d

Maillage

Texturation

Shape from silhouette

GIT

PCL

Réalité augmentée

C++

Python

Android

Ajustement de faisceaux

Moindres carrés non linéaires

Impression 3d

Traitement de nuage de points

Détection des visages, des piétons, des plaques d'

Machine Learning