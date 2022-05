Sandrine PAGNIER

Bonjour,



je vous propose ma candidature au poste de logisticienne dans votre équipe supply-chain.



Titulaire d'un DESS en gestion de la production et forte de plus de dix ans d'expérience, j'ai acquis les compétences nécessaires pour prendre en charge vos approvisionnements, votre planification, votre administration des ventes ou encore votre gestion des stocks.



Je suis actuellement en poste mais disponible sous un délai de deux mois et mobile sur le Nord et le Pas-de-calais.



Je suis à l'écoute des opportunités que vous auriez à me proposer.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

ADV

Approvisionnement

diplomes

Gestion de la production

Gestion des stocks

Gestionnaire

Logisticien

Logistique

Planification

Production

ventes