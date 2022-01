Mathieu MAILLARD

Dynamique, rigoureux, motivé

Diplômé en licence Technico-commercial industriel et BTS d'industrialisation des produits mécaniques, je mets à contribution mes connaissances en temps que responsable qualité dans le domaine de l'industrie mécanique. J'ai également obtenu mon CQPM Technico-commercial (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) en plus de ma licence.



Outre mes connaissances techniques, mon expérience épanouissante dans une entreprise de traitement de surface m'a apporté la capacité d'effectuer l'administration et la gestion de projets mais a aussi renforcé mon expérience commerciale.



Mes compétences :

TOP SOLID

Solidworks

Excel

Outlook

Lecture / dessin de plan

Programmation

Usinage

Traitement de surface

Mécanique générale

Contrôle qualité

Qualité

Amélioration continue

Management