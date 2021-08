Auteur de la série de livres Réflexions par Accident... Né à Montauban dans le Tarn et Garonne, Mathieu Mangenot est animateur éducateur, dans un atelier relais, dispositif d'aide aux élèves de collège en difficulté et consultant pour parents et ados en difficulté. Il est également atteint de fibromyalgie, une pathologie qui touche environ quatorze millions d'européens (en 2013). Suite à une agression sur son ancien lieu de travail, il a été déclaré en état de stress post-traumatique.



