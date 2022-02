Mathieu MARCHAND

Dans les PCs depuis mes 2ans,

je connais les moindres composants sur la carte mère comme ma poche.

J'optimise, je soude, je bricole, j'utilise des matériaux... peu conventionnels.

Car j'ai une formation scientifique + Architecturale.

Chimiste et physique newtonnienne à l'appui, de nombreuses solutions très simples peuvent être apportées pour transformer votre PC en une foudre de guerre. J'en dis pas plus.



Bref, l'anatomie d'un ordi, ça me connait et j'y apporte une touche personnelle, mais chut ça c'est un secret.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS5

Maquettisme

Peintre tous Supports

Formatage Reinstallion PCs tte generations

Extermination Malware.virus

Bricoleur du Dimanche