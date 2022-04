Antoine LAUZEL

Bonjour, graphiste et imprimeur pour la Ville de Montbéliard, je suis également graphiste freelance (auto-entrepreneur)

- Création graphique, print&web

- Pilote offset 4 couleurs et impression numérique



Basé à Montbéliard, je travaille à temps plein pour la Ville de Montbéliard, je suis également graphiste freelance en auto-entreprise, je reste disponible pour des rencontres et réunions de travail lorsqu’un projet le nécessite.



Je suis également très actif au niveau associatif, comme président de l'association Eye Of The Dead. Association créée en 2006 pour promouvoir les musiques actuelles dans le pays de Montbéliard, notre association travaille en étroite relation avec les lieux de diffusion (smac) et les administrations locales. Organisation de concerts, festivals, booking et management.









Mes compétences :

Impression Numérique & Offset

Adobe première, Word, Excel

Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop