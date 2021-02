Mathieu MAUGIN

Marketing et communication

> Définition d’une offre de produits adaptée aux objectifs de l’entreprise.

> Conception des supports marketing (photos, brochures, fiches produits, argumentaires…).

> Développer la visibilité et la notoriété de l’entreprise (réseaux sociaux, presse, site internet…).

> Organisation des salons professionnels (Allemagne, Emirats Arabes Unis, Angleterre).



Design

> Assurer une veille concurrentielle et technologique du marché.

> Création de planches tendances, définition d’axes créatifs.

> Conception produit et élaboration technique (rough, illustration, plan).

> Recherches de fournisseurs et suivi de développement produit.

> Création du marketing produit (packaging, notice, fiche produit).



Commerce

> Définir et mettre en oeuvre les actions de prospection auprès de professionnels ciblés.

> Force de proposition créative auprès des prescripteurs.

> Accompagner les clients dans le développement des projets.

> Elaboration des offres commerciales et suivi.

> Identifier les nouvelles opportunités commerciales et les besoins en développement.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Design

Graphisme

Marketing

Marketing produits

PME