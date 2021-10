Mathieu PENNERAT

Frigoriste de formation, jeune et dynamique je cherche à étendre mon réseau. J'ai acquis de l'expérience dans le domaine de l'énergie notamment dans les installations frigorifiques, climatisations, conditionnement d'air, ventilation et de régulations en tant que chargé d'étude et technico commercial.



Mes compétences :

Climatisation industrielle

Génie climatique

Régulation industielle

installation Management

SAP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lawson M3

Autocad