Mathieu PRIEUX

Je suis ingénieur d'étude au sein de Geolithe. Mes missions sur des problématiques variées me permettent d'explorer toutes les facettes de cette discipline appliquée à savoir :



- La planification et la réalisation de missions dauscultation géophysique de surface dans les domaines : électrique (panneaux électriques 2D/3D, forage, etc.) ; sismique (réfraction, parallèle, MASW, etc.) ; électromagnétique (recherche déléments métalliques enterrés, cartographie géologique et archéologique etc.) ; RADAR (recherche de réseaux, diagnostic de structure de bâtiments et de chaussées etc.), microgravimétrie.



- Le traitement, l'analyse et l'exploitation des données terrains.



- L'utilisation de logiciels dédiés (Res2D/3D, RADAN, Reflex, PickWin, SWAW, Refract, WinSism, Surfer etc.) et la création de programmes dautomatisation sous SCILAB (MATLAB).



- La détermination et l'implantation des sondages détalonnage.



- La rédaction de rapports dauscultation géophysique.



- La synthèse des données géophysiques, géotechniques et géologiques à l'aide de la création de modèles de sol 3D sous le logiciel GeoModeller.



Mes compétences :

Géoradar

Microgravimétrie

Electromagnétique

Panneau électrique

Géophysique

Sismique réfraction

GeoModeller

Sismique MASW

Risques naturels