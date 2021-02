Notre société moderne est confrontée à de nombreuses problématiques environnementales et sociétales (changement climatique, baisse de la biodiversité, chômage persistant, etc.) et tente, à travers des initiatives citoyennes de plus en plus nombreuses, de s'y adapter et de remédier à leurs conséquences.



Mon engagement personnel et ma volonté de participer aux transitions écologique et sociale qui s’imposent aujourd’hui ont trouvé un éco puissant chez Biocycle. Au sein de cette association, je j’assure un rôle transversal centré sur le développement des partenariats, dans le but d‘augmenter l’impact de Biocycle sur les problématiques du gaspillage alimentaire et de la grande précarité.

-----------------

Pour me contacter:

06 73 91 52 70

mathieu.roger@ntymail.com



Plus d'information sur Biocycle sur le site www.biocycle.fr



Mes compétences :

Gestion de projets

Biotechnologie

Veille scientifique

Bioanalyse

R&D

Pharmacie

Propriété industrielle

Développement de partenariats

Management

Gestion de partenariats