Mathieu SAADÉ

15 ans d'expérience dont 12 avec Java / J2EE

Plus de 8 ans d'expérience en encadrement technique



Domaines d’expertise :

- Encadrement et support technique d’équipes développement

- Rationalisation des environnements et des procédures

- Mesure et suivi de la qualité des applications (audit de code et refactoring)



Projet professionnel : intégrer un éditeur de logiciel ou un client final en tant qu'architecte /

coordinateur technique.

Encadrer et former des développeurs en particulier sur les aspects qualité logicielle.



Mes compétences :

AOP

Hibernate

Maven

JUnit

Spring

J2EE

Architecte

Jenkins

Sonar

Qualité logicielle

Oracle Service Bus

OSB

JEE

JIRA