Mathieu STEMMELEN

Expérimenté dans les secteurs de la Production , de l'Industrialisation et des Méthodes, actuellement en pleine disponibilité, je mets à disposition de réelles compétences élargies dans les domaines du management, de l'organisation, de la réalisation produit, de la qualité, de l'industrialisation... le tout en faisant le lien avec tous les services supports de l'entreprise.

Organisé, Efficace, Volontaire, doté d'un fort esprit d'analyses, un sens critique tout en gardant le sens de la réalité, mes compétences, expériences et mon leadership sont mises au service de l'action.



Principales compétences :

-Management,

-Organisation,

-Coordination et suivi de projets techniques

-Mise en oeuvre de produits, de processus et de moyens de production

-Optimisation de production, résolutions de problèmes techniques

-Amélioration continue, 5 S, Audits techniques et de qualité

-Études de faisabilité, analyse de coûts, prix de revient prix de vente

-Analyse de capacités, charges de travail et taux de rendements

-Mise en place et suivis de procédures,

-Réalisation et suivi de plans d'investissements