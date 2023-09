Mathieu STRZELECKI

Ingénieur industriel (spécialisations Supply Chain et modélisation des flux), MBA et de culture internationale, j’apporte une rigueur scientifique et une méthodologie pragmatique à la fonction de contrôle de gestion. Je suis un véritable lien entre pilotage des activités, multi culturalité et compréhension du terrain et des process opérationnels.



Mes compétences :

Cost controlling

Supply chain management

Key Performance indicators

Budget & Controlling

Indicateurs de performances

NPV

Reporting

Project manager

Contrôle de gestion industriel

FMCG

Capex

Multiculturel et international

ERP

Tableaux de bord

Supply chain

MBA

Kpi

Chef de projet