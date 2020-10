Mathieu VIDALINC

- Administration de serveurs Linux et Windows (SSH, Teamviewer).

- Administration de sites internet et services internet (passerelles).

- Administration de serveurs de mails et de comptes mail pour des utilisateurs professionnels.

- Maintenance de parc informatique (postes et serveur en réseau) : matériel, logiciel et réseau.

- Assistance en télémaintenance (contrôle à distance) ou sur site.

- Solutions de sauvegardes professionnelles des données informatiques externalisées et sécurisées.



Mes compétences :

Administration serveurs Linux et Windows

Administration et développement LAMP

Sauvegardes externalisées

Télémaintenance