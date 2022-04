Daniel VIDALINC

Je me suis formé à la PNL Programmation Neuro Linguistique avec John Grinder au Mexique, avec Paul Scheele à Minneapolis (US). J'ai poursuivi ces formations en Hypnose.

Je suis Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne, en Hypnose Humaniste, en Hypnose Classique et en Programmation Neurolinguistique (PNL).

J'ai aussi un diplôme de Praticien en Coaching.

J'ai aussi une spécialisation en Hypnose Spirituelle qui permet d'aller chercher dans les vies antérieures des réponses à ses difficultés actuelles.



Grâce à ces outils je peux aider des personnes qui ont soit des problèmes personnels ( addictions diverses, phobies, déprimes) et aussi des personnes en recherche pour leur futur.



Mes compétences :

Programmation neuro-linguistique

Formation

Hypnose

Coaching