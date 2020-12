Soucieuse d'agir face au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, mes missions visent à concilier développement économique, aménagement du territoire et gestion durable des ressources en eau et des milieux naturels.



Chargée d'études eau et environnement, j'ai une vision transversale des thématiques environnementales. Mes expériences m'ont permis de contribuer à la préservation de la ressource en eau potable, des zones humides et de la biodiversité qui à mon sens sont des enjeux fort de santé publique :

- Elaboration de la candidature au label Ramsar des "Vallées de la Scarpe et de l'Escaut" ;

- Travail dans les périmètres de protection des captages, animation ORQUE ;

- Animation du SAGE Scarpe aval (révision de l'état des lieux, rédaction du tableau de bord, concertation assainissement, bilan qualitatif des eaux) ;

- Etude de l'équilibre-calco-carbonique des eaux potables ;

- Promotion de la biodiversité en zone industrielle ;

- Communication environnementale : lettre d'information, suivi projet vidéo, brochures, panneaux pédagogiques, mise à jour de site internet.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur ces sujets !



Mathilde Bouret



Mes compétences :

Collecte, analyse et synthèse de données

SIG Quantum Gis

Veille environnementale

Traitement des eaux

Rédaction de rapports d'études

Communication environnementale

Coordination de projets

Protection de la ressource en eau

Concertation territoriale